اللعب أمام ليفربول أمنية 2020 لرئيس فرانكفورت

المصدر: دب أ

أعلن بيتر فيشر، رئيس نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، عن ثلاث أمنيات له للعام الميلادي الجديد، إحداها اللعب أمام نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال فيشر في مقابلة على الموقع الإلكتروني للنادي: بالنسبة لي، هناك ثلاثة أحلام كبيرة: ضم 100 ألف عضو في آينتراخت فرانكفورت وإكمال المكتب الجديد واللعب أمام ليفربول في أي وقت.

وفيما يتعلق بأمنياته بالنسبة للنادي، قال فيشر (63 عاماً) إنه يتمنى لناديه أن يمضي قدما نحو المزيد من الاستقرار، مواصلة النمو والحفاظ على التعددية. وأضاف: أتمنى لنا دموع الفرح في الليالي الساحرة، ولا ينبغي أن نخجل من أن نبكي في لحظات خيبة الأمل، لأن هذا من دواعي ذاك.

ويترأس فيشر نادي فرانكفورت منذ أغسطس 2000، وأعيد انتخابه في كانون يناير 2018 بنسبة تأييد زادت عن 99% ليتولى رئاسة النادي لأربع سنوات أخرى كما يتولى رجل الأعمال منذ 2005 منصب نائب رئيس مجلس الإشراف والمراقبة على الشركة المساهمة آينتراخت فرانكفورت.

واختتم فيشر تصريحاته بالقول: أحب هذا النادي وأحب أناسه، فهم عائلتي، ومن أمنياتي الكبيرة أن يُسْمَح لي بأن أواصل العمل في هذه العائلة لفترة أخرى، لأنني أعمل هذا بمنتهى الحب.

