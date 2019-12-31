صلاح ضمن قائمة الأفضل عالمياً فى العقد الأخير

المصدر: البيان الإلكتروني

اختارت صحيفة ديلي ميل البريطانية، النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ضمن أفضل 50 لاعبًا في العقد الأخير.

وحل صلاح في المركز الـ30 متفوقًا على العديد من اللاعبين المميزين أبرزهم جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي، فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، رحيم سترلينج وكيفين دي بروين ثنائي مانشستر سيتي وكريم بنزيمة نجم ريال مدريد.

وأصبح صلاح أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى ليفربول قادمًا من روما مطلع موسم 2017/2018 مقابل 34 مليون جنيه استرليني.

وحصل على جائزة أفضل لاعب في بريميرليغ بأول مواسمه، وسجل 44 هدفاً في جميع المسابقات كما تنافس على جائزة افضل لاعب في العالم".

وظهر تألق صلاح في قيادة ليفربول للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للاندية، كما اقترب من التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.