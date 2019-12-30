كلوب يرد.. من الأفضل صلاح أم ماني؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، انه لا يعرف ردا محددا على سؤال من الأفضل بين نجمي الفريق المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، فى ظل الصراع الكبير بين النجمين والمقارنة الدائمة بينهما.

وأضاف كلوب على هامش المؤتمر الصحفي لمباراة ولفرهامبتون: "ليس لدي فكرة عن الأفضل بين صلاح وماني، أحب كليهما، لذا بالنسبة لي الأمر سهل، كليهما يحصل على المركز الأول".

وعن الاختيار لجائزة أفضل لاعب إفريقي بينهما رد قائلا: "كل منهما رائع، لا أعلم من سيتم اختياره في النهاية، هناك أشخاص يمتلكون الحق في الاختيار، ما أراه أن كليهما يستحق الجائزة".

ويتنافس محمد صلاح مع ساديو مايو ماني والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب إفريقي في اختيار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من خلال حفل سيقام في مدينة الغردقة 7 يناير القادم.