ريال مدريد بطل «لاليغا برومسيز» للأشبال

المصدر: العين ـ طلحة عبدالله

تُوج صغار ريال مدريد أبطالاً للنسخة 24 من بطولة لا ليغا برومسيز الدولية للأشبال «تحت 12 سنة» والتي استضافها استاد هزاع بن زايد بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ورابطة الدوري الإسباني «لا ليغا»، وتقام لأول مرة بالشرق الأوسط، وتغلب «الملكي» الصغير على سيلفيا في المباراة النهائية 5 - 3.

وقام المدرب الإسباني ديل بوسكي بتتويج البطل بحضور طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الرياضة بمجلس أبوظبي الرياضي وحمد بن نخيرات، العضو المنتدب لنادي العين.

الجدير بالذكر أن 3 فرق إماراتية شاركت بالبطولة هي العين ، والجزيرة، وبني ياس.