صلاح ينافس على جائزة أجمل هدف لليفربول في 2019

المصدر: البيان الإلكتروني

ينافس النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول على جائزة أجمل أهداف الريدز بعام 2019 بهدفين.

وطلب نادي ليفربول من جماهيره التصويت على أجمل هدف سجله الفريق في ملعب أنفيلد في 2019 ضمن الدوري الإنجليزي، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وينافس صلاح على الجائزة بهدفين،هدفه من التسديدة الصاروخية في شباك تشلسي، وهدفه الرائع في شباك أرسنال.

وينافس ساديو ماني بالهدف الرائع الذي سجله مؤخرا في شباك إيفرتون ، كما ينافس فابينيو بهدفه الصاروخي في مانشستر سيتي.

وشهد عام 2019 تتويج الفريق بألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية واحتلاله صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه.