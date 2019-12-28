رونالدو يعلن من دبي موعد اعتزاله كرة القدم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مؤتمر دبي الرياضي الدولي، في جلسة خاصة تحت عنوان "مواجهة التحديات على نهج كريستيانو"، عن الموعد الذي سيعتزل فيه كرة القدم.

وكشف رونالدو أنه سيعلن اعتزاله في اللحظة التي لا يعود فيها جسده يستجيب بالطريقة الصحيحة في أرض الملعب، عندها يكون وقت المغادرة قد حان، وهذا لم يحصل معه بعد.

وأكد أن كرة القدم تتطور بسرعة، مع مطالبة بمستويات أعلى، وفي الماضي عندما كنت تصل إلى الـ 30، كنت تتوقف، والآن هناك لاعبون يلعبون حتى الـ40، وأنا أتمنى البقاء في الملاعب حتى سن كبير.