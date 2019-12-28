ولفرهامبتون يقهر مانشستر سيتي وغوارديولا يعلق بكلمة واحدة

المصدر: البيان الإلكتروني

قهر ولفرهامبتون ، مانشستر سيتي ، بعد أن قلب تأخره بهدفين دون رد، إلى انتصار مثير بنتيجة 3-2 على حساب مانشستر سيتي، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب مولينيو ضمن لقاءات الجولة رقم 19 من الدوري الإنجليزي.

وسجل ثلاثية ولفرهامبتون أداما تراوري (55) وراؤول خيمينز (82) ومات دوهيرتي (89)، بينما سجل ثنائية السيتي رحيم سترلينغ (25 و50).

وبتلك النتيجة، رفع ولفرهامبتون رصيده إلى 30 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 38 نقطة في المركز الثالث.

وبعد 10 دقائق أولى في المباراة مرت بهدوء، تعرض السيتي لصدمة مبكرة بعد إشهار حكم المباراة مارتن أتكينسون البطاقة الحمراء في وجه الحارس إديرسون، وذلك بعدما تلقى جوتا كرة بينية من كودي، انفرد على إثرها بحارس السيتي، الذي قرر الخروج من مرماه وإعاقته خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 12.

ومباشرة أجبر غوارديولا على إخراج مهاجمه أغويرو، من أجل الدفع بالحارس الاحتياطي برافو، الذي تصدى بنجاح فور نزوله في الدقيقة 15، للركلة الحرة التي تنفذها موتينيو في أول خطورة تشكل في المباراة.

وتعرض محرز للإعاقة في الدقيقة 20 من قبل المدافع ديندونكير داخل منطقة الجزاء، ليتسم احتساب ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعد العودة إلى تقنية "الفار".

ونفذ رحيم سترلينغ ركلة الجزاء في الدقيقة 23، مسددا كرة أرضية على يمين روي باتريسيو، تصدى لها الحارس البرتغالي، إلا أن تقنية "الفار" أعادت الركلة من جديد لتحرك روي باتريسيو من على خط المرمى، وسدد سترلينغ من جديد بنفس الكيفية وتصدى لها البرتغالي مرة أخرى، إلا أن النجم الإنجليزي تابع الكرة في الشباك، مسجلا الهدف الأول للسيتي في الدقيقة 25.

إلى ذلك وعند سؤاله عن حظوظ فريقه في المنافسة على لقب الدوري، قال بيب غوارديولا : "سئلت نفس السؤال طوال الفترة الأخيرة وإجابتي واحدة. نحن لا نفكر في لقب الدوري الإنجليزي".

وأوضح "نحن نفكر فقط في الانتصار في مبارياتنا".

وتابع: "الفريق قاتل بشدة أمام ولفرهامبتون. لا أشعر بأي ندم. الكل قدم ما في وسعه من أجل الحفاظ على النتيجة ولكننا كنا نلعب بـ 10 لاعبين".

وعن سبب خروج النجم البلجيكي، كيفين دي بروين، في الدقيقة 67، قال غوارديولا: "كان علي إخراج دي بروين من أجل إراحته لأننا سنلعب مباراة أخرى في أقل من 48 ساعة".

وأكمل: "أمامنا أقل من 48 ساعة قبل المباراة المقبلة وعلينا الاستعداد جيدا. لا يمكننا الاستسلام وإلا لن نتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

ورفض غوارديولا التعليق على قرارات تقنية الفيديو، قائلا: "لم أر قرارات الفار ولكن من الأفضل عدم الحديث نهائيا عن ذلك هذا العام".