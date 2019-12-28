رونالدو يعلّم ديوكوفيتش «القفزة الشهيرة» في دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تدريباته بصالة ند الشبا الرياضية، واستعداداته للاستحقاقات المقبلة مع فريقه يوفنتوس الإيطالي، وانضم إليه الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الثاني على العالم في تنس المحترفين.

ونشر رونالدو مقطع فيديو وهو يتدرب مع ديوكوفيتش بصالة ند الشبا الرياضية ويلقنه سر القفزة الشهيرة التي سجل منها «الدون» هدفه الجميل في شباك سامبدوريا الأسبوع الماضي، والتي أصبحت حديث العالم.

وعلق رونالدو على المقطع، بكلمات: «أقوم بتعليم ديوكوفيتش كيفية القفز! أنا سعيد برؤيتك والتدرب معك يا صديقي».

وانضم ديوكوفيتش إلى قائمة نجوم الرياضة العالميين الذين يستعدون للاحتفال برأس السنة الميلادية 2020 بدبي، حيث يتواجد إلى جانب رونالدو وديوكوفيتش كل من الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني ومواطنيه كريم بنزيمة وديديه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي والإسباني داني كرفاخال والكرواتي لوكا مودريتش وروميلو لوكاكو لاعب انتر ميلان والمنتخب البلجيكي وغيرهم من نجوم كرة القدم في العالم.