بالفيديو.. رونالدو يستمتع بالسباحة في دبي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي فيديو على الانستغرام وهو يستمتع بالسباحة في دبي.

ويستعد رونالدو للاحتفال برأس السنة الميلادية 2020 مع عائلته في دبي.

ويقضي العديد من نجوم كرة القدم العالمية وعائلاتهم اجازاتهم السنوية حاليا في دانة الدنيا مثل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاسباني وعدد من نجوم الفريق الملكي يتقدمهم الفرنسي كريم بنزيمة والكرواتي لوكا مودريتش والاسباني داني كارفخال و غيرهم من النجوم المشاركين في مؤتمر دبي الدولي.