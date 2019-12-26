مانشستر يونايتد يقلب تأخره بهدف إلى فوز برباعية على نيوكاسل

المصدر: د ب ا

قلب مانشستر يونايتد تأخره بهدف إلى فوز 4 / 1 على ضيفه نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكان نيوكاسل هو المبادر بالتسجيل عن طريق لاعبه ماثيو لونجستاف في الدقيقة 17، قبل أن يدرك مانشستر يونايتد التعادل عبر مهاجمه الفرنسي انتوني مارسيال في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 36 سجل ماسون جرينوود الهدف الثاني ليونايتد، قبل أن يوقع ماركوس راشفورد على الهدف الثالث في الدقيقة 41، ثم عاد مارسيال ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 51.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 25 نقطة في المركز العاشر.