لوكاكو يكشف عن سرّ أخبره به رونالدو

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، عن رسالة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس له، قبل انتقال البلجيكي من مانشستر يونايتد إلى الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وصرح لوكاكو لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "رونالدو أخبرني أن الدوري الإيطالي هو الأصعب دفاعيا في العالم".

وأضاف: "قال إنه سجل أهدافا في كل مكان، ولكن الدوري الإيطالي هو الأصعب على مستوى التسجيل، وعندما يقول رونالدو إنها مهمة صعبة، فلا بد أنها صعبة بالفعل، واللعب في إيطاليا من وجهة نظري، أصعب من إنجلترا"، لحسب "روسيا اليوم".

ويحتل لوكاكو (26 عاما) المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 12 هدفا بفارق 5 أهداف خلف الإيطالي شيرو ايموبيلي مهاجم لاتسيو، ويليهما البرازيلي جواو بيديو غلفاو لاعب فريق كالياري، في المركز الثالث بفارق برصيد 11 هدفا، ومن ثم رونالدو ولويس مورييل لاعب أتلانتا في المركزين الرابع والخامس، برصيد 10 أهداف لكل منهما.

بينما يحتل إنتر ميلان "النيراتزوري" صدارة "الكالتشيو" برصيد 42 نقطة، متفوقا على يوفنتوس بفارق الأهداف.