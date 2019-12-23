بلباو يقدم أفضل عيدية لبرشلونة ويتعادل مع ريال مدريد

المصدر: ا ف ب

قدم أتلتيك بلباو أفضل هدية لبرشلونة في عيدي الميلاد ورأس السنة، وذلك باجباره مضيفه ريال مدريد على الاكتفاء بالتعادل السلبي أمس الأحد في المرحلة 18 من الدوري الإسباني، ما جعل النادي الكاتالوني يدخل الى العطلة التقليدية وحيدا في الصدارة.

وبعد أن وضعا خلفهما مباراة الكلاسيكو المؤجلة من المرحلة العاشرة والتي انتهت بالتعادل السلبي الأربعاء في "كامب نو"، وما ترافق معها من احتجاجات الكاتالونيين المطالبين بالانفصال عن إسبانيا، سيدخل برشلونة وريال الى عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة والأول في الصدارة وحيدا بفارق نقطتين بعد فوزه السبت على ألافيس 4-1، مستفيدا من اكتفاء غريمه الملكي بالتعادل الثالث تواليا.

وعانى فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الأمرين أمام بلباو الذي حافظ على سجله الخالي من الهزائم للمباراة التاسعة تواليا، بينها الدور الثاني من مسابقة الكأس.

لكن ريال حافظ أقله على سجله الخالي من الهزائم أمام منافسه الباسكي منذ 7 مارس 2015 حين سقط في "سان ماميس" بهدف وحيد، في حين تعود هزيمته الأخيرة أمام هذا الفريق في "سانتياغو برنابيو" الى 19 فبراير 2005 حين سقط صفر-2.

وكان النادي الملكي الطرف الأفضل وحصل على عدد من الفرص لافتتاح التسجيل، أبرزها للألماني توني كروس الذي انفرد بالحارس أوناي سيمون، لكن الكرة ارتدت من وجه الأخير والى العارضة (19)، في وقت اعتمد بلباو على الهجمات المرتدة السريعة التي كانت خطيرة على مرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، لاسيما عبر إينياكا وليامس.

وواصل ريال أفضليته إلا أنه عجز عن الوصول الى الشباك، ليدخل الفريقان غرف الملابس وهما على المسافة ذاتها وبنتيجة سلبية لا تعكس مجريات اللقاء لاسيما من جهة فريق زيدان الذي واصل على المنوال ذاته في الشوط الثاني دون نجاح أمام المرمى حتى صافرة النهاية بل كاد أن يتلقى هدفا في الوقت بدل الضائع لولا تألق كورتا في مواجهة رأسية البديل أسيير فياليبر (6+90).