«سوبر» يوفنتوس ولاتسيو بالرياض اليوم

المصدر: الرياض - ا ف ب

يستضيف ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، اليوم مباراة كأس السوبر الإيطالية لكرة القدم بين يوفنتوس ولاتسيو، وتأتي قبل نحو أسبوعين من استضافة المملكة كأس السوبر الإسبانية ضمن سلسلة من النشاطات التي ترغب العاصمة السعودية من خلالها بتعزيز حضورها الرياضي عالمياً، وهي المرة الثانية التي تستضيف فيها السعودية كأس السوبر الإيطالية، والتي أقيمت العام الماضي في جدة وانتهت بفوز يوفنتوس على ميلان بهدف رونالدو. وحقق فريق «السيدة العجوز» كأس السوبر 8 مرات «رقم قياسي» ، بينما يسعى لاتسيو إلى التتويج به للمرة الخامسة في تاريخه.