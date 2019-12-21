لأول مرة في التاريخ.. يوفنتوس يخوض السوبر الإيطالي بقمصان بالعربية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الموقع الرسمي لنادي يوفنتوس الإيطالي أن لاعبي النادي سينزلون إلى أرض الملعب بقميص خاص عندما يواجه يوفنتوس لاتسيو في مباراة كأس السوبر الإيطالي يوم الأحد في الرياض.

وسيرتدي البيانكونيري قميصاً مزيناً بالخط العربي، تم تصميمه بالتعاون مع فنان الخط العربي السعودي-المغربي الشهير شاكر كشغري.

تتضمن الأرقام على الزي تصميم لكلمة يوفنتوس بالخط العربي، مع وجود اسم كل لاعب على حدا باللغة العربية.

قال جورجيو ريتشي، مدير الإيرادات في يوفنتوس: "من خلال هذا الاختيار، يثبت يوفنتوس أنه، مرة أخرى، قريب من مشجعيه في جميع أنحاء العالم، مما يؤكد أيضاً على اهتمام النادي باستكشاف مناطق جديدة. التعاون مع الفنان الكبير شاكر كشغري، يزيد من خصوصية مباراة مهمة مثل كأس السوبر الإيطالي.".

من ناحية أخرى، قال شاكر كشغري إن "الكبرياء والعاطفة من ضمن جذور الثقافة العربية، كما هو الحال مع كرة القدم واللاعبين والمشجعين في جميع أنحاء العالم. يعد الخط من أقدم التقاليد، بينما تزداد أهمية دور كرة القدم في المجتمع: هذا التصميم يوحد هذين الجانبين."

وسيتم بيع القميص الخاص في متجرن يوفنتوس على الإنترنت (يأتي في صندوق خاص ومميز)، وكذلك في متجري يوفنتوس في تورينو وميلانو.