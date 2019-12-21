تعرف على أسباب تراجع قيمة نيمار في سوق الانتقالات

المصدر: البيان الإلكتروني

تشهد قيمة البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي تراجعاً يحدث لأول مرة وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أخبار الانتقالات وتقييم اللاعبين في سوق التعاقدات العالمية.

وسلطت الضوء على التقرير صحيفة "ذا صن" الإنجليزية إذ ذكرت أن الإصابات المتكررة خلال العامين الماضيين وبالتالي غيابه عن الكثير من المباريات، أدى لتراجع قيمته السوقية مع نهاية عام 2019 لتصبح 160 مليون يورو.

ولم يشارك نيمار في تتويج منتخب بلاده ببطولة كأس كوبا أمريكا، كما تغييب عن العديد من المباريات هذا الموسم مع فريقه الفرنسي، ليشارك فقط في 11 مباراة خلال جميع البطولات، مسجلا 8 أهداف في هذا الموسم.