بالفيديو.. تغريم برشلونة مالياً وتحذير بغلق الـ "كامب نو"

المصدر: البيان الإلكتروني

فرضت لجنة المنافسة بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، غرامة مالية على برشلونة، كما وجهت له تحذيرا شديد اللهجة على خلفية بعض التجاوزات التي شهدتها مباراة الكلاسيكو الأخيرة ضد ريال مدريد.

وانتهت مباراة برشلونة وريال مدريد، التي أقيمت على ملعب "كامب نو"؛ معقل النادي الكتالوني الأربعاء الماضي، بالتعادل السلبي.

وتوقفت مباراة الكلاسيكو في الدقيقة 55، لمدة دقيقة و30 ثانية، بعدما ألقيت كرات من مدرجات برشلونة إلى داخل أرضية الملعب.

وقررت اللجنة تغريم برشلونة مبلغ 1500 يورو، بينما وجهت تحذيرا لإدارة النادي بإغلاق ملعب "كامب نو".

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فوفقا للمادة 101.2 من لوائح العقوبات، التي تنص على أن "إلقاء الكرات أو أي عنصر آخر إلى الملعب من المدرجات، بغض النظر عما إذا كانت المباراة قد توقفت أم لا، يعتبر مخالفة كبيرة، تستوجب فرض غرامة مالية قد تصل إلى 3 آلاف يورو، والتحذير من إغلاق الملعب".

وترافق الكلاسيكو مع دعوات لجماعة "تسونامي الديمقراطية" المطالبة باستقلال إقليم كتالونيا الواقع في شمال شرق إسبانيا، والتي أثارت الشغب في محيط ملعب "كامب نو" أثناء اللقاء، بحسب "روسيا اليوم".

وبدأ مناصرو جماعة "تسونامي الديمقراطية" بوقفات احتجاجية في محيط ملعب "كامب نو" قبل ساعات على استضافته الكلاسيكو بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد.

وزادت درجة الاحتجاجات مع اقتراب موعد المباراة، لتستمر طوال دقائقها في مناطق متفرقة في محيط معقل النادي الكتالوني.

فيما رفعت الجماهير داخل "كامب نو" لافتات سياسية أبرزها لوحة "تيفو" باللونين الأصفر والأحمر (علم كتالونيا) ومكتوب عليها "الحرية للمساجين"، وأخرى تدعو إسبانيا للحوار مع المؤيدين لاستقلال إقليم كتالونيا، بالإضافة لقيامهم برمي كرات صفراء إلى أرضية الملعب أثناء اللقاء.