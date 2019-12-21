مساعد غوارديولا مدرباً لأرسنال

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم أمس تعيين الإسباني ميكيل أرتيتا، مساعد غوارديولا السابق في تدريب مانشستر سيتي، مدرباً للمدفعجية خلفاً لمواطنه أوناي إيمري المقال من منصبه. وقال أرسنال على حسابه في تويتر: «يسعدنا أن نعلن انضمام ميكيل ارتيتا للنادي كمدرب رئيسي لنا بدءاً من الأحد.

ميكيل، قائد النادي السابق، لعب معنا لمدة خمسة مواسم وهو وقع عقداً لمدة ثلاث سنوات ونصف» في إشارة إلى دفاع المدرب المساعد لمانشستر سيتي عن ألوان المدفعجية في الفترة بين عامي 2011 و2016.

وأضاف أن المدرب سيكتفي اليوم بمشاهدة مباراة الفريق، الذي يحل ضيفاً على إيفرتون، من مدرجات ملعب غوديسون بارك، حيث سيشرف المدرب المؤقت السويدي فريدي ليونغبرغ على قيادة الفريق للمرة الأخيرة. وأنهى أرتيتا بانتقاله لأرسنال ثلاثة مواسم قضاها مساعداً لمدرب مانشستر سيتي مواطنه بيب غوارديولا.