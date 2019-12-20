بالفيديو.. رونالدو يحطم قوانين الجاذبية ويعادل رقم مايكل غوردن

تغلب فريق يوفنتوس الإيطالى على سامبدوريا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى جمعت الطرفين مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ17 من مسابقة الكالتشيو.

سجل كريستيانو رونالدو هدفا لا يصدق، وسرعان ما بدأ النقاش الساخن، لأن كريستيانو رونالدو عادل الرقم القياسي لأسطورة كرة السلة مايكل جوردن في الهواء. وبعد المباراة، حصل الثبات الجنوني لكريستيانو رونالدو في الهواء على الثناء من المنافسين ووسائل الإعلام.

قبل أن يسجل كريستيانو رونالدو الهدف، قفز بقوة، كانت ركبتيه مسطحتين مع أكتاف خصمه، عند هذه النقطة، ترك اللاعب الدفاعي قدميه على الأرض، وواصل رونالدو الثبات في الهواء، ثم ضرب الكرة برأسه. وحاول حارس مرمى الخصم التصدي للكرة، ولكنه كان متأخر، وهبط كريستيانو رونالدو مع لاعب دفاعي منافس في نفس الوقت!

كريستيانو رونالدو يطير على ارتفاع 2.56 متر في الهواء

تشير بيانات "سكاي سبورت" إلى أن كريستيانو رونالدو ارتدى عموديا 71 سنتيمتر ووصل ارتفاعه إلى 2.56 متر. ووصل وقت الثبات في الهواء إلى 0.92 ثانية، ويجب أن تعلم أن الرقم القياسي لأسطورة كرة السلة مايكل غوردن يبلغ 0.92 ثانية أيضا!

بعد المباراة، أثنى رانييري مدرب سامبدوريا على كريستيانو رونالدو، "هذا عمل لا يمكن رؤيته إلا في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، حيث ظل في الهواء لمدة 90 دقيقة!!!"، وقال ساري مدرب يوفنتوس بعد المباراة: "هدف ديبالا الأول كان جميلا للغاية، وهدف كريستيانو رونالدو هو أيضا. بدا أنه توقف في الهواء"، بحسب (CGTN).

ذكرت صحيفة أس الرياضية الإسبانية أن "كريستيانو رونالدو انتزع العناوين الرئيسية مرة أخرى، على الرغم من وجود الكلاسيكو في نفس اليوم! وسيبلغ كريستيانو رونالدو من العمر 35 عاما، ولكن يعيش مايكل جوردن في قلبه! تجاهل كريستيانو رونالدو الجاذبية الأرضية تماما، والعمر!"

يواجه كريستيانو رونالدو لاعبين دفاعيين

أثنت صحيفة "الغارديان" البريطانية على كريستيانو رونالدو، "هذا الهدف لا يصدق، الارتداد البرتغالي مدهش للغاية. كما تعلمون، كريستيانو رونالدو يبلغ من العمر 35 عاما تقريبا!"

وقال المشجعون، "إنها مجرد تمريرة جانبية بسيطة. طالما وجد كريستيانو رونالدو في المنطقة المحظورة، فإن كل ما في رأسه هو جعل المشجعين متحمسين. وفي الوقت نفسه، يمكن لكل لاعب دفاعي ضده أن ينظر له وهو يتنهد".

وأشاد مشجعون آخرون بكريستيانو رونالدو، "عندما ينكسر الرافع، ينزلق عبر الجبال مثل النيزك. ويمر عبر معسكر العدو كالمفجر. أنا أحبه. هذه الليلة، إنه ألمع نجم في سماء الليل".