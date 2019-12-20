توقيف 10 أشخاص على خلفية «كلاسيكو» إسبانيا

المصدر: برشلونة - أ ف ب

أعلنت الشرطة، أمس، عن توقيف عشرة أشخاص وإصابة أكثر من 60 في اشتباكات بين الانفصاليين الكاتالونيين وعناصرها خارج ملعب «كامب نو» مساء أول من أمس، حيث كان برشلونة يواجه ضيفه وغريمه ريال مدريد في «كلاسيكو» الدوري الإسباني لكرة القدم. وقام محتجون ملثمون بإشعال النار في حاويات النفايات وألقوا الحجارة والزجاجات على رجال الشرطة الذين ردوا بالرصاص المطاطي والهراوات في شارع بالقرب من الملعب.

وأقيمت المباراة وسط إجراءات أمنية مشددة، في ظل دعوات للتظاهر في محيط الملعب، لكن اللقاء نفسه لم يشهد أي اضطرابات داخل ملعب «كامب نو»، على رغم بعض التوتر خارجه وحصول إشكالات، بين محتجين وأفراد من الشرطة.