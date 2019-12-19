بوتين: قرار وادا لم يحظر البطولات الدولية في روسيا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لن يتم نقل المنافسات الرياضية الدولية من روسيا بسبب قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا".

وأجاب بوتين في مؤتمره السنوي الـ15 عن سؤال حول احتمال نقل المنافسات الدولية، بما في ذلك بطولة العالم للكرة الطائرة في عام 2022، من المدن الروسية: "قرار "وادا" لم يحظر هذه المسابقات (في روسيا) بل يوصي بعدم إقامتها هنا".

وأضاف الرئيس الروسي: "تذاكر بعض البطولات ككأس الأمم الأوروبية قد تم بيعها بالفعل، والوكالة لن تعيد ثمن تلك التذاكر... علينا أن ننتظر بهدوء القرارات المعنية وقرار محكمة الاستئناف...وعد الرياضيون الروس أنهم سيعدون للمنافسة". حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم

وكان قرار اللجنة التنفيذية لـ"وادا"، يقضي بإيقاف روسيا 4 أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية.

وتستضيف مدينة بطرسبورغ الروسية مباريات في كأس أمم أوروبا 2020 لكرة القدم، ونهائي دوري الأبطال لعام 2021، كما من المقرر أن تستضيف مدينة نوفوسيبيرسك مباريات بطولة العالم لكرة الطائرة 2020.

وكان تقارير إعلامية أوضحت أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" المسؤول عن تنظيم كأس أمم أوروبا ودوري الأبطال، لم يوقع على ميثاق "وادا"، كما أن "اليورو" ليست بطولة متعددة الرياضات وعالمية، بل هي بطولة قارية لكرة القدم، وبالتالي فإن بطولة كأس أمم أوروبا، والمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، لن تخضعا لعقوبات "وادا"، سواء من حيث استضافتهما أو المشاركة فيهما.

وأقرت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، بإجماع أعضائها الـ12 في الـ9 من الشهر الجاري، توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لـ"وادا"، دعت فيها إلى إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في النشاطات الرياضية الدولية، بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.

كما قررت اللجنة، حظر رفع العلم الروسي، وعزف النشيد الوطني خلال الألعاب الأولمبية والمسابقات الرياضية الدولية، مع فتح المجال أمام إمكانية مشاركة الرياضيين الروس الذين أثبتوا "نظافتهم" من المنشطات، وذلك تحت راية محايدة.

وستستأنف الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا" قرار الوكالة الدولية أمام محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، ومقرها لوزان.