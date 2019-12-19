سون أفضل لاعب في كوريا الجنوبية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، اليوم الخميس، فوز جناح توتنهام هوتسبير، سون هيونج مين، بجائزة أفضل لاعب في البلاد هذا العام.

كما كشف الاتحاد الكوري الجنوبي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن فوز المهاجمة جي سو يون، نجمة تشيلسي، بجائزة أفضل لاعبة.

وحصدت المهاجمة كانج جي وو جائزة أفضل لاعبة واعدة، في حين نال موهوب فالنسيا، لي كانج إن، جائزة أفضل لاعب واعد.

وكان 2019 عاما مميزا بالنسبة لنجم توتنهام هوتسبير، حيث شهد نجاحه في الوصول إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، قبل الخسارة أمام ليفربول.

وقد ساعده هذا الإنجاز أيضا، على نيل جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف بالخارج، من قبل الاتحاد القاري.

أما جي سو يون، فساهمت في وصول تشيلسي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا (2019/2018)، ونيل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي.

كما نجح لي كانج إن في الفوز بجائزة أفضل لاعب، في كأس العالم للشباب 2019 ببولندا، ليصبح أول كوري جنوبي يحصد جائزة أفضل لاعب، بإحدى البطولات الدولية التابعة للفيفا.

ومن جانبها، تمكنت كانج جي وو من تصدر قائمة الهدافات، في كأس آسيا للشابات 2019 بتايلاند، برصيد 7 أهداف، لتساهم بشكل كبير في تأهل منتخبها إلى كأس العالم 2020.