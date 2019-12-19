ليفربول يتعاقد مع نجم سالزبورغ

المصدر: ا ف ب

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي الخميس انضمام اللاعب الياباني تاكومي مينامينو الى صفوفه من سالزبورغ النمساوي، في صفقة قدرت التقارير قيمتها بنحو 7,25 ملايين جنيه استرليني (9,5 ملايين دولار أمريكي).

وسينضم لاعب خط الوسط الهجومي البالغ من العمر 24 عاما إلى صفوف متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعقد قدرت التقارير أنه لأربعة مواسم ونصف الموسم، بعدما أثار إعجاب الفريق الشمالي ومدربه الألماني يورغن كلوب في مباراتي فريقه ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وبحسب التقارير، فعّل ليفربول البند الجزائي لفسخ عقد اللاعب مع ناديه.

وأتاح فوز ليفربول حامل لقب المسابقة القارية على مضيفه سالزبورغ بثنائية نظيفة في الجولة السادسة والأخيرة للدور الأول الأسبوع الماضي، حسم تأهله الى ثمن النهائي كمتصدر للمجموعة الخامسة. وسجل مينامينو هدفا على ملعب أنفيلد في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز ليفربول 4-3.

وأكد الأخير في بيان "التوصل الى اتفاق مع ريد بول سالزبورغ لانتقال تاكومي مينامينو"، في خطوة تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل، مع افتتاح فترة الانتقالات الشتوية للأندية الأوروبية.

وأكد الياباني ان انضمامه الى "الحمر" هو بمثابة "تحقيق حلم"، مضيفا في تصريحات للموقع الالكتروني لناديه الجديد "أنا متحمس جدا لأن هذه اللحظة أصبحت حقيقة (...) اللعب في الدوري الممتاز كان أحد أهدافي".

ونوه المدرب الألماني لليفربول باللاعب الجديد، معتبرا أنه "سريع جدا وشجاع جدا (...) هو شجاع مع الكرة وأيضا من دونها".