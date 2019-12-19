نصف نهائي واعد بين قطبي مانشستر في كأس الرابطة الإنجليزية

المصدر: أ ف ب

أوقعت القرعة قطبي مدينة مانشستر، سيتي وغريمه يونايتد، وجها لوجه في الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، إثر فوز الأول على مضيفه اوكسفورد 3-1 والثاني على ضيفه كولشيستر 3-صفر ضمن منافسات الدور ربع النهائي أمس الأربعاء.

والتحق ليستر سيتي بهما إثر فوزه على مضيفه إيفرتون بركلات الترجيح (4-2) بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، قبل أن توقعه القرعة في مواجهة أستون فيلا الفائز الثلاثاء على رديف ليفربول 5-صفر.

وفي المباراة الأولى، افتتح الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو التسجيل لسيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين في الدقيقة 22، قبل أن يعادل ماتي تايلور لأصحاب الارض (ق46). إلا أن هدفين من رحيم سترلينغ (ق50 و70)، وضعا سيتي في المربع الذهبي.

وسجل يوناتتد حامل اللقب عام 2017 ثلاثة أهداف في غضون عشر دقائق في الشوط الثاني حملت توقيع مهاجمه ماركوس راشفورد (ق51)، راين جاكسون (خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 56)، والفرنسي أنطوني مارسيال (ق61).

فيما عانى ليستر للخروج منتصرا على ملعب غوديسون بارك بعدما تقدم 2-صفر في الشوط الأول عبر جايمس ماديسون (ق26) والمدافع جوني ايفانز (ق29).

إلا أن هدفين من توم دايفيس (ق70) وآخر قاتل للمخضرم لايتون باينز (ق90+1)، أجلا الحسم لركلات الترجيح التي صبت في مصلحة ليستر بطل انجلترا عام 2016.

ويلتقي يونايتد مع سيتي على ملعب "أولد ترافورد" وليستر مع استون فيلا على أرض الأول في السابع من يناير 2020 على أن تقام مباراتا الإياب في 28 منه.