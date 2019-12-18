كلاسيكو الليغا تعادلي

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

انتهي كلاسيكو الكرة الإسبانية، بين برشلونة وريال مدريد اليوم بالتعادل صفر – صفر في مباراة أقيمت في ملعب برشلونة وهي مواجهة تم تأجيلها من الجولات الماضية نظراً للظروف الأمنية والسياسية التي شهدها إقليم كتالونيا.

وبهذا التعادل حافظ برشلونة على الصدارة حيث دخل برشلونة وريال مدريد المباراة وهما في صدارة الدوري الإسباني، الليغا، برصيد 35 نقطة لكل منهما، ولكن البارسا تفوق بفارق الأهداف عن النادي الملكي.

وخاض كل فريق 17 مباراة في الليغا، حيث انتصر برشلونة في 11 مباراة وتعادل 3مرات وخسر 3 لقاءات، في حين حقق ريال مدريد الفوز في 10 مباريات وتعادل في 6 وخسر مباراة واحدة أمام ريال مايوركا بهدف نظيف.

ويتقاسم نجما برشلونة وريال مدريد، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كريم بنزيمة، صدارة ترتيب هدافي الليغا حتى الآن، حيث أحرز كل منهما 12 هدفا، ويأتي خلفهما الأوروغوياني لويس سواريز نجم برشلونة برصيد 9 أهداف