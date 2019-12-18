أرقام مهمة قبل لقاء الكلاسيكو اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

ينتظر عشاق وجماهير كرة القدم العالمية بشغف مباراة الكلاسيكو مساء اليوم الأربعاء التي تجمع فريق برشلونة بمنافسه التقليدي ريال مدريد، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

مباراة اليوم مختلفة تماماً عن اللقاءات الماضية بسبب تصدر الفريقان "ريال مدريد وبرشلونة" جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35، لذلك ستكون تلك المباراة نافذة أحد الفريقين للانفراد بصدارة الليغا.

تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد كبير للغاية، ومليء بالعديد من الأرقام المميزة سواء للبرسا أو لريال مدريد، لذلك قامت صحيفتي “آس” الإسبانية الموالية للريال، و”موندو ديبورتيفو” الموالية للبرسا باستعراض الأرقام الخاصة بالكلاسيكو، وسننقلها لكم على النحو

تاريخياً، برشلونة واجه ريال مدريد حتى الآن في جميع المسابقات 242 مرة، ونجح البرسا في الفوز 96 مرة مقابل 95 انتصار للريال، وتعادلا في 51 لقاء.

اليوم إذا انتصر برشلونة أو ريال مدريد في مباراة اليوم، سيكسر حاجز 72 انتصاراً بالدوري، حيث يتساوى الفريقان في عدد مرات الفوز بالليغا برصيد 72 انتصاراً، والفائز اليوم سيتخطى الآخر في عدد مرات الفوز بالدوري.

وإذا فاز برشلونة في مباراة اليوم ستكون المرة الأولى التي سيتفوق فيها على المرينجي بعدد مرات الفوز بالدوري.

برشلونة متفوق فقط بـ 5 أهداف عن ريال مدريد في مسابقة الدوري الإسباني، حيث سجل البرسا 6137 هدف منذ بداية الليجا عام 1929 أكثر من ريال مدريد بخمسة أهداف فقط.

أهداف الكلاسيكو

في جميع لقاءات الكلاسيكو الرسمية، نجح ريال مدريد في تسجيل 403 هدف، بينما أحرز البرسا 399 هدف، وبذلك يتفوق الريال على البلاوجرانا بفارق أربعة أهداف فقط.

وأحرز باريناجا هدف رقم 100 لريال مدريد في شباك البرسا، بينما أحرز الهدف رقم 200 اللاعب خينتو، والـ 300 زامورانو، والـ 400 كريستيانو رونالدو.

وبالنسبة لبرشلونة، سجل سيزار الهدف رقم 100، وشوستر الهدف رقم 200، ولويس إنريكي الهدف رقم 300.

وسنعرف مساء اليوم من سيكون سعيد الحظ الذي سيسجل الهدف رقم 400 للبرسا، إذا نجح الفريق الكتالوني في هز شباك ريال مدريد.

تأجيل الكلاسيكو

هذه هي المباراة الرابعة في تاريخ الكلاسيكو بمسابقة الدوري الإسباني يتم تأجيلها لأسباب مختلفة.

عام 1929 قرر الاتحاد الإسباني تأجيل مباراة الكلاسيكو بسبب مشاركة العديد من اللاعبين مع منتخب اللاروخا، وفي عام 1968، تم تأجيل اللقاء بسبب وفاة خوليو سيزار بينيتيز، والمرة الثالثة كانت عام 1972، وتم تأجيله بسبب تعارضه مع أسبوع اللآلام.

المباريات الأخيرة

في آخر 9 مباريات بمسابقة الدوري الإسباني، فاز ريال مدريد فقط مرة وحيدة بهدفين مقابل هدف في الثاني من شهر أبريل عام 2016 على ملعب “كامب نو”، والمباريات الأخرى ما بين الهزيمة والتعادل.

في الدوري الإسباني، برشلونة يتفوق في عدد الأهداف على ريال مدريد برصيد 288 هدف -في جميع المسابقات المرينجي يتفوق كما ذكرنا- بينما الريال أحرز 286 هدف، بفارق هدفين فقط.

لعب البرسا أمام ريال مدريد 12 مرة في ملعبه وهو متصدر لليغا، والفارق بينهما أقل من خمس نقاط، ونجح برشلونة في الفوز بجميع المباريات، وكانت آخرها انتصار البلاوجرانا بخمسة أهداف لهدف في الموسم الماضي على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

الأول من نوعه لبرشلونة

ستكون تلك المرة الأولى لبرشلونة يستضيف فيها ريال مدريد، وهما متساويان في عدد النقاط، نعم حدثت مرة من قبل عام 1952، وفاز البرسا وقتها بأربعة أهداف لهدفين، ولكن كانت في ملعب الفريق الكتالوني القدم، ولكن هذه هي المرة الأولى في ملعب “كامب نو”.

وبالنسبة لريال مدريد، فالأمر حدث معه على ملعبه “سانتياجو برنابيو” من قبل ست مرات، حيث نجح أصحاب الأرض في الفوز أربع مرات، وخسر مرتين.

انتصار تاريخي ينتظر ريال مدريد

إذا حقق ريال مدريد الانتصار خارج أرضه على برشلونة في ملعب “كامب نو”، سيكون أول فريق ينجح في خطف الصدارة من برشلونة منذ عام 1973، فقط فريق واحد نجح في فعل ذلك، وهو الجار إسبانيول في الرابع من شهر مارس عام 1973، وفاز وقتها بهدفٍ نظيف كان كفيلاً من خطف الصدارة من البرسا.

بوسكيتس الأكثر مشاركةً

نجم خط وسط برشلونة، سيرجيو بوسكيتس، على موعد مع كتابة اسمه بأحرف من ذهب في الكلاسيكو إذا شارك في مباراة اليوم.

بوسكيتس إذا لعب أمام ريال مدريد، سيكون أكثر اللاعبين مشاركةً في الكلاسيكو برصيد 43 مباراة، متخطياً باكو خينتو، ومانولو سانشيز، وتشافي هيرنانديز الذين شاركوا في 42 مباراة.

ميسي سيعادل اليوم -إذا شارك في المباراة- رقم تشافي هيرنانديز في عدد المشاركات بمباراة الكلاسيكو.

زيدان بعبع “الكامب نو”

الفرنسي زين الدين زيدان زار ملعب “كامب نو” تسع مرات من قبل كلاعب وكمدرب، 5 منهم كلاعب “فاز مرتين، وتعادل مرتين، وخسر مرة”، وكمدرب أربع مباريات “فاز مرتين، وتعادل مرتين”.

خسر مرة وحيدة أمام برشلونة في 20 من شهر نوفمبر من عام 2004، عندما انتصر البرسا بثلاثية نظيفة أحرزها صامويل أيتو، وفان برونكهورست، ورونالدينيو”.