إيندهوفن يقيل فان بوميل بعد «الثلاثية»

المصدر: أمستردام - د ب أ

أعلن نادي إيندهوفن الهولندي لكرة القدم إقالة مارك فان بوميل، النجم السابق لفريق ميلان الإيطالي، من منصب المدير الفني للفريق، وذكر موقع «فوتبول إيطاليا» أن قرار الإقالة صدر أمس إثر هزيمة الفريق أمام فينورد 1 /‏ 3 وتأخر إيندهوفن بفارق عشر نقاط خلف أياكس متصدر الدوري الهولندي لكرة القدم، مع نهاية المرحلة 17.

وكان فان بوميل انتقل من بايرن ميونخ الألماني إلى ميلان في يناير عام 2011 وخاض 50 مباراة مع الفريق الإيطالي وتوج معه بلقب الدوري. وفي صيف 2018، تولى فان بوميل تدريب إيندهوفن وقاده لإحراز المركز الثاني في الدوري الهولندي الموسم الماضي.