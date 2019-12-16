لدواعٍ أمنية .. الريال وبرشلونة في فندق واحد يوم الكلاسيكو

المصدر: البيان الإلكتروني

بات من المحتمل أن يجمع أحد الفنادق القريبة من ملعب الكامب نو، برشلونة وريال مدريد قبيل مواجهتهما في كلاسيكو الأرض يوم الأربعاء المقبل، وذلك للحفاظ على سلامة الفريقين إزاء المطالبات الواسعة للاحتجاج في محيط الملعب بالتزامن مع موعد اللقاء.

ووفقا لتصريحات مختلفة من داخل نادي برشلونة لوكالة الأنباء الإسبانية، سيغير الفريق الكتالوني تقاليده المعتادة قبل المباريات، وسيستدعي لاعبيه للإقامة ظهر الأربعاء في أحد الفنادق التي تبعد نحو 600م عن ملعب (الكامب نو).

وقبل هذا سيتناول اللاعبون وجبة الغذاء داخل نفس الفندق، ثم سيخلدون قليلا للراحة قبل أن يتوجهوا للملعب في حراسة شرطة كتالونيا، المعروفة باسم (لوس موسوس ديسكوادرا).

ورغم انتشار هذه المعلومات، إلا أن مسؤولي البلاوجرانا آثروا التكتم على أي معلومة للحفاظ على سلامة وأمان اللاعبين، ولم يخرج أي تأكيد بمسار الفريق في هذا اليوم "لأسباب احترازية".

على الجانب الآخر، سيقيم الفريق الملكي في نفس الفندق، وسيتبع نفس الإجراءات "الاحترازية".

من جانبها قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن برشلونة وريال مدريد سيتحركان معا إلى ملعب كامب نو وفقا