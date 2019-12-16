شاهد.. حركة "كونغ فو" من حارس مرمى في الدوري الألماني

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

تعرض ألكسندر نوبل، حارس مرمى شالكه للطرد بعد تدخله العنيف بحركة فنون قتالية أقرب الى الكونغ فو على لاعب أينتراخت فرانكفورت، ضمن مواجهة في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفي الدقيقة 67 من زمن المباراة، أوقف حارس المرمى، الشاب البالغ 23 عاما، هجمة ميات غاسينوفيتش، مهاجم الفريق الضيف، خارج منطقة الجزاء بركلة في الهواء أصابت صدر المهاجم بقوة، وكان رد فعل حكم اللقاء إشهار البطاقة الحمراء فورا.
 
ورغم النقص العددي إلا أن شالكه نجح في الخروج من المباراة فائزا بهدف دون رد عن طريق المهاجم البلجيكي بينيتو رامان في الدقيقة 53.

  ورفع شالكه رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أينتراخت عند 18 نقطة في المركز الـ12.

 

كلمات دالة:
  • حركة كونغ فو ،
  • الدوري الالماني،
  • شالكه الألماني،
  • بطاقة حمراء
طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى