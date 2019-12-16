مواجهة السيتي والريال اثارة مبكرة

المصدر: البيان الإلكتروني

تصدرت مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا العناوين والاخبار عقب القرعة التي أقيمت ظهر اليوم الإثنين

وأسفرت قرعة دور الستة عشر لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية عن عدد من المواجهات النارية، أبرزها ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، بجانب مباريات آخرى مثل برشلونة مع نابولي، وليفربول مع أتلتيكو مدريد، وتشيلسي مع بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان مع بوروسيا دورتموند

وتحدث إيمليانو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد عن مواجهة مانشستر سيتي ومدربه الإسباني بيب جوارديولا، بقوله “ريال مدريد لن يلعب ضد جوارديولا بل سيواجه مانشستر سيتي، السيتي فريق قوي من كافة الجوانب، المواجهة ستكون مشوقة، وهذا النوع من المباريات يساعدنا على النمو”.

وفي الجهة الأخرى قال مدير الكرة في مانشستر سيتي، تكسيكي بيجيريستين “مباراة ضد فريق يمتلك 13 دوري أبطال أوروبا ستكون عظيمة، نفضل مباراة مثل هذه في هذا الدور بدلاً من خوضها في دور متقدم”.