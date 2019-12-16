إنتر يتعادل مع فيورنتينا ويتقاسم الصدارة مع يوفنتوس

المصدر: وكالات

فرط فريق إنتر ميلان في الإنفراد بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما أهدر نقطتين ثمينتين بتعادله 1/1 مع مضيفه فيورنتنيا خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأحد في المرحلة السادسة عشرة من المسابقة.

كما شهدت أيضا هذه الجولة فوز يوفنتوس على أودينيزي 3 / 1 وتعادل فيرونا مع تورينو 3/3 وميلان مع ساسولو سلبيا وفوز بولونيا على أتالانتا 2 / 1، وروما على سبال 3 / 1.

وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله بورخا فاليرو في الدقيقة الثامنة، وتعادل فيورنتينا عن طريق دوسان فالهوفيتش في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 39 ليتقاسم صدارة الدوري مع يوفنتوس، فيما رفع فيورنتينا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث عشر.