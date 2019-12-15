ليفربول يعزز صدارته بالنقطة 49

المصدر: لندن - أ ف ب

قاد المهاجم الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول أمس إلى تعزيز صدارته بتسجيله ثنائية الفوز على ضيفه واتفورد صاحب المركز الأخير 2 - 0، على ملعب «آنفيلد» في افتتاح للجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. معززاً موقعه في الصدارة برصيد 49 نقطة، في أفضل انطلاقة له في الدوري في تاريخه.

وسجل صلاح هدفين رائعين في الدقيقتين 38 و90 رافعاً رصيده إلى تسعة أهداف، وإلى ثمانية أهداف في مرمى واتفورد، أكثر الأندية التي هز شباكها في إنجلترا.

ويستضيف أرسنال اليوم فريق مانشستر سيتي، ويلعب ولفرهامبتون مع توتنهام، ومانشستر يونايتد مع إيفرتون.