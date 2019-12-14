عمدة برشلونة تؤكد قيام الكلاسيكو في موعده

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت عمدة مدينة برشلونة، آدا كولا، اليوم السبت، بأن مواجهة (كلاسيكو الأرض) بين برشلونة وريال مدريد على ملعب (الكامب نو) يوم الأربعاء المقبل "لن تتعارض مع حق التظاهر" وستقام "بشكل طبيعي للغاية".

وأكدت عمدة المدينة الكتالونية أن قوات الحرس الحضري ستتعاون مع الجهاز الذي شكلته شرطة مدينة كتالونيا، المعروفة باسم "لوس موسوس ديسكوادرا"، لتأمين المباراة التي كان مقررا أن تقام في بادئ الأمر في 26 أكتوبر الماضي، قبل أن تتأجل بسبب الوضع المتأزم في إقليم كتالونيا آنذاك.حسب ما ذكر موقع كوورة

وتأمل عمدة برشلونة في ألا "تتعارض إقامة المباراة مع حق التظاهر، وأن تقام بشكل طبيعي جداً، كما حدث في مناسبات مشابهة".