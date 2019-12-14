محمد صلاح يكشف أسرار الثنائية الأسطورية في واتفورد

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول، إنه حصد ثمار المران على التسجيل بقدمه اليمنى، بعدما أحرز هدفي الفوز 2-0 على واتفورد، اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي.

وصرح صلاح بعد المباراة تعليقا على تسجيله على غير العادة هدفين بقدمه اليمنى: "أتدرب على قدمي اليمنى. كنت محظوظا بعض الشيء في الهدف الأول (أمام واتفورد)، حيث كانت هجمة مرتدة وتلقيت تمريرة جيدة، وأعتقد أننا سجلنا في الوقت المناسب".

وافتتح صلاح التسجيل لفريقه في شباك واتفورد، بهدف في الدقيقة 38، بعدما انطلق من الجانب الأيسر وراوغ مدافع الضيوف على حدود منطقة الجزاء، ووضع الكرة بيمناه في أقصى الزاوية اليسرى لحارس مرمى واتفورد.

وعاد صلاح في الدقيقة 90، ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثاني لفريقه أيضا، بعدما تابع بكعب قدمه اليمنى، كرة سددها البلجيكي أوريغي.

وينفرد ليفربول بصدارة الدوري برصيد 49 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه ليستر سيتي، الذي تعادل اليوم السبت مع ضيفه نوريتش سيتي بهدف لمثله.