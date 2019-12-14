لايبزيغ يتصدر البوندسليغا مؤقتاً

المصدر: أ ف ب

تعملق المهاجم البرازيلي كوتينيو وقاد بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية إلى نفض غبار خسارتيه الاخيرتين في الدوري الألماني لكرة القدم، مساهما بشكل كبير بفوزه الساحق على ضيفه فيردر بريمن 6-1 بتسجيله ثلاثية السبت في المرحلة السابعة عشرة التي شهدت صدارة مؤقتة للايبزيغ الفائز بسهولة على مضيفه فورتونا دوسلدورف 3-صفر.

وكان بايرن قد سقط أمام باير ليفركوزن ثم بوروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة واحدة 1-2، فتقدم مؤقتا إلى المركز الرابع بفارق ست نقاط عن لايبزيغ وأربع عن مونشنغلادباخ الذي يحل اليوم ضيفا على فولفسبورغ.

وبعد بداية طيبة من حيث التسجيل والتمرير الحاسم أمام كولن ثم بادربورن في أيلول/سبتمبر الماضي، تراجع مستوى البرازيلي بشكل لافت في فصل الخريف، لكنه استعاد غريزته التهديفية مع كرة جميلة من خارج المنطقة خلال الفوز على توتنهام الانجليزي 3-1 الاربعاء في دوري أبطال أوروبا، ثم قدم مباراة كاملة أمام بريمن بثلاثية "هاتريك" وتمريرتين حاسمتين.

قال كوتينيو الذي أصبح أول برازيلي يسجل ثلاثية لبايرن منذ جيوفاني البير عام 2003 "أحاول دوما تقديم أفضل ما لدي. أحيانا أنجح وفي أحيان أخرى أفشل. كان هاما أن نحرز نقاط المباراة اليوم".

وأجرى المدرب المؤقت هانزي فليك الذي حل الشهر الماضي بدلا من الكرواتي المقال لسوء النتائج نيكو كوفاتش، ثلاثة تغييرات على التشكيلة التي فازت على توتنهام.

عاد الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الظهير النمسوي دافيد الابا ولاعب الوسط ليون غوريتسكا، لحساب الكرواتي ايفان بيريشيتش، الاسباني الموقوف خافي مارتينيز والفرنسي المصاب كينغسلي كومان.

في المقابل، فشل بريمن بقيادة مدربه فلوريان كوهفيلدت بكسر سلسلة من 20 خسارة متتالية ضد بايرن.

قال فليك (54 عاما) بعد الفوز "الجميع في الملعب استمتع. كان الفريق سعيدا لتقديمه (كوتينيو) هذا المستوى: سجل ثلاثية وصنع هدفين، هذا رائع".

ثلاثية لايبزيغ ورباعية دورتموند

وفاز لايبزيغ بمباراته السادسة تواليا على أرض دوسلدورف بثلاثية نظيفة.

وسجل لفريق "الثيران الحمر" الذي تأهل للمرة الأولى في تاريخه الى ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا التشيكي باتريك شيك (22) ونجمهم الدولي تيمو فيرنر رافعا رصيده الى 16 هدفا بفارق اثنين عن ليفاندوفسكي (ق58 من ركلة جزاء) والمدافع الفرنسي نوردي موكييلي (ق75).

وللمرة الأولى في مسيرته، سجل فيرنر في ست مباريات تواليا في الدوري بلغ فيها رصيده 10 أهداف.

وعاد بوروسيا دورتموند، المتأهل أيضا إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بالنقاط من أرض ماينتس برباعية نظيفة محققا فوزه الثالث تواليا، لينفرد في المركز الثالث بفارق اربع نقاط عن لايبزيغ.

أطلق القائد ماركو رويس، أحد نجوم الشوط الأول، كرة صاروخية من حدود المنطقة في الزاوية اليسرى للحارس روبن تسنتنر، مسجلا هدفه الاول خارج ملعبه هذا الموسم والتاسع في الدوري (ق32).

وفي الشوط الثاني، كرت سبحة الاهداف بثلاثية حملت توقيع الانكليزي الشاب جايدون سانشو بعد مجهود من المدافع الفرنسي الشاب دان-أكسل زاغادو (ق66)، البلجيكي تورغان هازار من تسديدة بعيدة اثر مرتدة اخطأ الحارس في صدها (69) والظهير نيكو شولتس مسجلا هدفه الاول مع دورتموند بعد تمريرة من سانشو (ق84).

وحقق هرتا برلين فوزه الأول في ثماني مباريات والأول في عهد مدربه الجديد يورغن كلينسمان على ضيفه فرايبورغ السادس بهدف التشيكي فلاديمير داريدا (ق53).

واستغل كولن وصيف القاع طرد لاعبين لضيفه باير ليفركوزن وألحق به الخسارة الاولى في خمس مباريات بهدفي الكولومبي جون كوردوبا (ق73) والبلجيكي سيباستيان بورناوف (84). وأكمل ليفركوزن المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد النمسوي الكسندر دراغوفيتش (ق62) والجامايكي ليون بايلي (ق77).

وتعادل بادربورن الأخير مع ضيفه الصاعد أونيون برلين 1-1. افتتح برلين التسجيل عبر الدنماركي ماركوس اينغفارتسن (ق7) وعادل كاي بروغر (ق33) لبادربورن.