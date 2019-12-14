شاهد .. تتويج ريفر بليت بكأس الأرجنتين للمرة الثالثة في تاريخه

المصدر: البيان الإلكتروني

توج ريفر بليت بكأس الأرجنتين لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما تغلب في النهائي على سنترال كوردوبا بثلاثية نظيفة فجر اليوم السبت.

وجاءت ثلاثية ريفر عبر إغناسيو سكوكو وإغناسيو فرنانديز وخوليان ألفاريز في الدقائق 30 و67 و71 على الترتيب.

ويعد هذا ثاني ألقاب ريفر في 2019 بعدما توج بطلا لكأس ريكوبا سود أمريكانا (كأس السوبر لأندية أمريكا الجنوبية) في مايو الماضي على حساب أتلتيكو باراناينسي البرازيلي.