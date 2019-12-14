كلوب في ليفربول حتى 2024

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلن نادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم أمس أن مدربه الألماني يورغن كلوب وافق على تمديد عقده الحالي الذي كان سينتهي في 2022، حتى عام 2024.

وقال كلوب (52 عاماً) والذي حصد دوري أبطال أوروبا العالم الماضي مع الفريق، على الموقع الرسمي لـ«الريدز»: «بالنسبة لي شخصياً هو بيان نوايا، وهو مبني على معرفتي بما حققته مع ليفربول كشراكة حتى الآن، ولا يزال يتعين علينا تحقيقه».

وتابع «عندما أرى تطور النادي والعمل التعاوني المستمر، أشعر أنه لا يمكن لمساهمتي أن تتوقف الآن». ويأتي تمديد العقد الحالي لكلوب عقب النتائج الرائعة التي يحققها المدرب الألماني منذ قدومه إلى ملعب «أنفيلد» عام 2015.