رسميا... ليفربول يمدد عقد يورغن كلوب حتى 2024

أعلن نادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة تمديد عقد مدربه الألماني يورجن كلوب، ليستمر في منصب المدير الفني للفريق حتى عام 2024 .

وكان كلوب 52 عاما قد تولى تدريب ليفربول في أكتوبر 2015، وقاد الفريق لتحقيق تطور هائل، وقد حظي بشعبية كبيرة بين جماهير الفريق.

وقاد كلوب فريق ليفربول للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 ثم قاده للتتويج بلقب البطولة في 2019 .

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، أنهى ليفربول الموسم الماضي في المركز الثاني بعدد قياسي من النقاط في تاريخه، حيث حصد 97 نقطة، والآن يتصدر جدول الدوري بفارق ثماني نقاط أمام أقرب منافسيه ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، ويتطلع إلى التتويج باللقب للمرة الأولى منذ عام 1990 .

وذكر نادي ليفربول في بيان بموقعه على الإنترنت "في عام 2015، استخدمنا تعبير الملاءمة المثالية عندما قمنا بتعيين كلوب. وهذا لا يزال ساريا حتى اليوم... نحن نعتبره الأفضل للمنصب. يورغن أوفى بوعده للنادي والنادي أوفى بوعده ليورغن."