نيمار وبرشلونة يعودان للمحاكم في قضية جديدة

المصدر: البيان الإلكتروني

عاد لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي البرازيلي نيمار دا سيلفا، لفتح النيران على إدارة فريقه السابق برشلونة الإسباني، ورفع قضية جديدة على النادي الكتالوني.

وكشفت صحيفة «الموندو ديبورتيفو» الإسبانية أن المهاجم البرازيلي طلب من البلوغرانا دفع 3.5 مليون يورو كجزء من راتبه في موسمه الأخير قبل الانتقال إلى سان جيرمان في العام 2017.

وشن نيمار هجومًا على تصرف جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، واصفًا هذا السلوك بسوء النية، وكونه عملا انتقاميا للرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني.

وعلى الرغم من الشائعات، التي كانت تشير إلى احتمالية عودة نيمار إلى برشلونة في الصيف الماضي، إلا أن النجم البرازيلي مازال يكافح في المحاكم لمطالبة برشلونة بدفع هذه القيمة، وفق (آس).

وكانت تقارير كشفت عن اقتراح نيمار على مسؤولي البارسا، الانسحاب من المعركة القانونية للحصول على 43.6 مليون يورو قيمة راتبه السنوي، من أجل التوقيع مع برشلونة ولكن بشرط كتابة التزام بتعهد البلوغرانا بالتوقيع معه.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن نجم باريس سان جيرمان لن يطالب النادي الكتالوني بمكافأة تجديد عقده فقط، بل أيضًا هناك جزء من راتبه لم يحصل عليه في الموسم الأخير ويقدر بقيمة 3.5 مليون يورو، لهذا عاد للمحاكم مرة أخرى.

وشرحت الموندو أن نيمار أكد على عدم التزام برشلونة بدفع المبالغ التي وعده بها، وخرق هذه الوعود، لهذا تقدم برفع قضية أمام المحاكم بمساعدة محاميه، الأمر الذي يعقد مسألة عودته إلى ملعب «الكامب نو» في المستقبل.