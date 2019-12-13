أرسنال إلى الدور الثاني من يوروباليغ وخروج لاتسيو

المصدر: أ ف ب

عاد أرسنال الإنجليزي من بعيد وحول تأخره بهدفين في غضون دقيقتين ليخرج بالتعادل الايجابي 2-2 أمام مضيفه ستاندار لياج البلجيكي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السادسة للدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الخميس، ليبلغ دور الـ32 برفقة اينتراخت فرانكفورت الألماني، فيما خرج لاتسيو الإيطالي خالي الوفاض.

وضمن أرسنال، وصيف بطل النسخة الأخيرة، صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة مستفيدا من خسارة إينتراخت فرانكفورت أمام ضيفه غيماريش البرتغالي 2-3، فيما فرط ستاندار لياج باستغلالها لأن الفوز كان سيمنحه بطاقة التأهل.

وكان ستاندار لياج في طريقه إلى الثأر لخسارته برباعية نظيفة أمام النادي اللندني ذهابا عندما تقدم بهدفين لصامويل باستيان (ق47) والمغربي سليم أملاح (ق69)، لكن أرسنال رد بثنائية الفرنسي ألكسندر لاغازيت (غ79) وبوكايو ساكا (ق81).

وقال ساكا بعد اللقاء "أنا فخور جدا بردة فعلنا. كنا نعرف النتيجة في فرانكفورت وأنه علينا تسجيل هدفين لتصدر المجموعة (..) إنه شعور جميل أن أكون حاسما لفريقي بهدف وتمريرة حاسمة. هناك تفاهم بيني ولاغازيت على أرض الملعب وظهر ذلك مجددا اليوم".

وفي المباراة الثانية، تقدم غيماريش عن طريق روتشيانا (ق8)، قبل أن يرد أصحاب الأرض بهدفين لداني دا كوستا (ق31) والياباني دايتشي كامادا (ق38)، لكن الضيوف سجلوا هدفين في دقيقتين بواسطة الليبي معتصم المصراتي (ق85) والانكليزي ماركوس ادواردز (ق87).

لاتسيو خالي الوفاض

ولحقت فرق مالمو السويدي وكوبنهاغن الدنماركي (الثانية) وخيتافي الإسباني (الثالثة) وكلوج الروماني (الخامسة) بركب المتأهلين.

وفاز مالمو على مضيفه كوبنهاغن بهدف سوتيريوس بابايانوبولوس (ق75 خطأ في مرمى فريقه) وبلغا سويا الدور التالي، حيث استفاد الفريق الدنماركي من تعادل دينامو كييف الاوكراني مع ضيفه لوغانو السويسري 1-1.

وتأهل خيتافي بفوزه على ضيفه كراسنودار الروسي بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الاوروغوياني لياندرو كابيرا (ق76) وخورخي مولينا (ق78) والبرازيلي كينيدي (ق86)، ليضمن المركز الثاني خلف بازل السويسري صاحب البطاقة الأولى والفائز على طرابزون التركي بهدفين نظيفين لسيلفان فيدمير (21) وفالانتان ستوكر (ق72).

ولحق كلوج بسلتيك إلى الدور الثاني بفوزه عليه بهدفين نظيفين سجلهما أندري بوركا (ق48) والكرواتي داميان وكوفيتش (ق70).

وضمن كلوج وصافة المجموعة الخامسة أمام لاتسيو الذي خرج خالي الوفاض وبخسارة أمام مضيفه رين الفرنسي بهدفين نظيفين لجوري نانيون (ق30 و87).

وفي مباريات هامشية، فاز أبويل القبرصي على ضيفه إشبيلية الاسباني بهدف للصربي فويادين سافيتش (ف61) علما بأنهما كان ضامنين تأهلهما من الجولة الماضية، وتعادل قرة باخ الاذربجاني مع ضيفه دوديلانج من لوكسمبورغ 1-1 ضمن المجموعة الأولى، وفاز لاسك لينتس النمسوي على ضيفه سبورتينغ البرتغالي 3-صفر ليحسم صدارة المجموعة الرابعة بعد كان ضامنين تأهلهما من الجولة الخامسة، فيما تعادل روزنبورغ النروجي مع مضيفه ايندهوفن الهولندي 1-1.