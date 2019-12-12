فرق كبيرة تلتحق بثمن نهائي دوري الأبطال

المصدر: وكالات

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني العلامة الكاملة في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تغلب 3 / 1 على ضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي أمس الأربعاء في الجولة السادسة (الأخيرة) للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز أولمبياكوس اليوناني 1 / صفر على ضيفه ريد ستار الصربي.

وخاض الفريقان الألماني والإنجليزي المباراة بأعصاب هادئة، بعدما ضمن بايرن صدارته للترتيب، فيما حسم توتنهام الوصافة لصالحه، ليحسما تأهلهما للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية منذ الجولة الماضية.

وتقدم بايرن بهدف حمل توقيع كينجسلي كومان في الدقيقة 14، فيما تعادل ريان سيسيجنون لتوتنهام في الدقيقة 20.

وأعاد توماس مولر التقدم لبايرن من جديد، بتسجيله الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة 45، وتكفل البرازيلي فيليب كوتينيو بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 64.

وفي العاصمة اليونانية أثينا، حسم أولمبياكوس المركز الثالث في ترتيب المجموعة لصالحه، ليتأهل لدور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي، بفوزه 1 / صفر على ضيفه ريد ستار.

ويدين الفريق اليوناني بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه يوسف العربي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد أولمبياكوس إلى 4 نقاط، ليخطف المركز الثالث من ريد ستار، بطل المسابقة عام 1991، الذي قبع في ذيل الترتيب بثلاث نقاط، ليودع المسابقات القارية في الموسم الحالي.

الأتليتيكو يبلغ أدوار خروج المغلوب

وضع أتليتيكو مدريد حدا لغيابه عن الانتصارات في أربع مباريات متتالية بفوز مريح 2-صفر على لوكوموتيف موسكو ليبلغ أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة السادسة في ستة أعوام.

ونفذ جواو فيلكس، صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ الفريق، ركلة جزاء بنجاح ليضع فريق المدرب دييجو سيميوني في المقدمة في الدقيقة 17 بعدما أهدر كيران تريبيير ركلة أخرى في الدقيقة الثالثة.

وحسم المدافع فيليبي الفوز في الدقيقة 54.

ورفع أتليتيكو رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف يوفنتوس صاحب 16 نقطة الذي تغلب 2-صفر على مستضيفه باير ليفركوزن.

الريال بشرف.. وسان جيرمان يكتسح



وفي المجموعة الاولى، حقق ريال مدريد الإسباني فوزا شرفيا 3 / 1 على مضيفه كلوب بروج البلجيكي، كما التي حقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزا كبيرا 5 / صفر على ضيفه غالطة سراي التركي.

واتسمت كلتا المباراتين بالهدوء بعدما حجز سان جيرمان والريال بطاقتي التأهل عن هذه المجموعة للأدوار الإقصائية، فيما كان الصراع مقصورا على الفريق الذي سينال المركز الثالث المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي، والذي حصل عليه بروج.

وارتفع رصيد سان جيرمان إلى 16 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 13 لقبا، فيما نال بروج المركز الثالث بنقطتين، لينتقل للعب في دور الـ32 بالدوري الأوروبي، بعدما ظل جالطة سراي قابعا في مؤخرة الترتيب بنقطتين.