أتالانتا يبلغ ثمن نهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه

المصدر: أ ف ب

عاد أتالانتا الإيطالي من بعيد وحجز بطاقته إلى ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه بفوزه الثمين على مضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 3-صفر أمس الأربعاء في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل البلجيكي تيموثي كاستاني (ق66) والكرواتي ماريو باساليتش (ق80) والألماني روبن غوسنس (ق90+4) أهداف الفريق الإيطالي، الذي بعد إنجازه التاريخي بالتأهل إلى المسابقة القارية العريقة للمرة الأولى في تاريخه، نجح في تحقيق إنجاز تاريخي ثان بحجزه بطاقته إلى ثمن النهائي بانتزاعه وصافة المجموعة من شاختار بالذات ومستغلا خسارة دينامو زغرب الكرواتي أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي 1-4 في زغرب.

ودخل أتالانتا الجولة الأخيرة وهو في المركز الأخير برصيد 4 نقاط، وخرج منها ثانيا برصيد سبع نقاط بفارق نقطة أمام شاختار دانييتسك ونقطتين أمام دينامو زغرب.

ولم يكن أشد المتفائلين يتوقع تخطي أتالانتا للدور الأول، خصوصا وأنه جمع نقطة واحدة في مبارياته الأربع الأولى (ثلاث هزائم متتالية وتعادل واحد)، قبل أن يحقق فوزا تاريخيا على ضيفه دينامو زغرب، وأتبعه بثان على شاختار دانييتسك.

وبات أتالانتا الذي كان بحاجة إلى الفوز شرط تعثر دينامو زغرب أمام مانشستر سيتي، ثالث فريق إيطالي في الدور الثاني بعد يوفنتوس ونابولي، فيما يبقى عزاء شاختار الذي كان يطمح الى ثمن النهائي للمرة الخامسة في تسع مشاركات في المسابقة، إكمال المشوار في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وكان التعادل يكفي شاختار لبلوغ ثمن النهائي بعد خسارة دينامو زغرب، لكنه عانى أمام الصلابة الدفاعية للطليان.

هاتريك جيزوس

وفي الثانية، قاد المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس فريقه مانشستر سيتي إلى قلب الطاولة على مضيفه دينامو زغرب عندما سجل ثلاثية الفوز 4-1 وحرمه من بطاقة ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وكان دينامو زغرب البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الاسباني داني أولمو (ق10)، قبل أن يرد جيزوس بهاتريك في الدقائق 34 و50 و54.

وكان دينامو زغرب بحاجة إلى الفوز لبلوغ ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه شرط تعثر شاختار امام أتالانتا.

وهو الفوز الأول لسيتي بعد تعادلين متتاليين والرابع في دور المجموعات فعزز صدارته برصيد 14 نقطة، وينهي الدور الأول متصدرا للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في المشاركات الخمس الأخيرة.

ونجح دينامو زغرب في افتتاح التسجيل مبكرا عندما استغل أولمو تمريرة عرضية من البولندي داميان كادزيور فسددها على الطائر بيمناه من داخل المنطقة في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الدولي التشيلي كلادويو برافو (ق10).

وحرم برافو دينامو زغرب من هدف ثان بتصديه لرأسية النمسوي إمير ديلافر من مسافة قريبة (ق30).

ونجح غابريال جيزوس في إدراك التعادل بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية من الجزائري رياض محرز تابعها الى يسار الحارس (ق34).

ومنح جيزوس التقدم للمرة الاولى لمانشستر سيتي بمجهود فردي رائع داخل المنطقة بعدما تلقى كرة من فيل فودن فتخلص من المدافع ديلافر داخل المنطقة وسددها في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس ليفاكوفيتش (ق50).

وسجل جيزوس الهاتريك عندما استغل تمريرة عرضية من الفرنسي بنجامان مندي تابعها بيمناه داخل المرمى الخالي (ق54).

وختم فودن المهرجان بهدف رابع بمتابعته بيسراه كرة من البرتغالي برناردو سيلفا (84).