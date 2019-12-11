شاهد .. سواريز يسجل هدفاً بالكعب "العالي" مع برشلونة

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

نشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني فيديو لهدف رائع بالكعب "العالي" سجله نجمه الأوروغوياني لويس سواريز، خلال تدريبات النادي الكتالوني.

ويظهر الفيديو سواريز في تدريبات برشلونة الأخيرة وهو يرتقي عالياً في الهواء ويسدد الكرة بكعب رجله اليمنى، ويسجل هدفا بطريقة استعراضية رائعة.

وسبق لسواريز ان سجل هدفاً مماثلاً لفريق برشلونة في مواجهة فريق ريال مايوركا والتي انتهت بفوز برشلونة 5-2 ضمن الجولة الـ16 من "الليغا" السبت الماضي.

وبات هدف سواريز الرائع مرشحاً لجائزة بوشكاش المقدمة من "الفيفا" كل عام كأجمل هدف.