خواكين يحطّم رقم جوهرة الريال ألفريدو دي ستيفانو

المصدر: البيان الإلكتروني

أصبح خواكين سانشيز، قائد ريال بيتيس أكبر لاعب يسجل ثلاثية في الدوري الإسباني لكرة القدم بعد أن قاد فريقه للتغلب على أتلتيك بلباو 3-2 يوم الأحد الماضي.

ففي عمر 38 عامًا و140 يومًا، سجل خواكين أول ثلاثية له، وتغلب على ألفريدو دي ستيفانو، لاعب ريال مدريد الكبير، الذي كان يحوز لقب أكبر لاعب يسجل هاتريك في الدوري الأسباني منذ 55 عامًا.

وأصبح جواكين بهذا الإنجاز أيضًا أول لاعب في تاريخ الدوري يسجل ثلاثية في الدقائق العشرين الأولى من المباراة، بعد أن وصل إلى الشباك على ملعب بينيتو فيلامارينفي الدقائق الثانية والحادية عشرة والثانية والعشرين، بحسب (ndtv).

وقال خواكين في رسالة فيديو احتفالية نشرها على إنستغرام "سأتذكر هذا اليوم لبقية حياتي".

يذكر أن خواكين، الذي لعب 51 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا، بدأ مسيرته في بيتيس وذلك قبل العودة إليه العام 2015 بعد أن قضى فترات في فالنسيا ومالقة وفيورنتينا.

وفي المجموع تمكن خواكين من تسجيل 72 هدفا حتى الآن في 533 مباراة خاضها في الدوري الاسباني.