برشلونة وفالنسيا وتشلسي ودورتموند إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا

المصدر: أ ف ب

حجز فريقا فالنسيا الإسباني وتشلسي الإنجليزي مقعديهما في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوز الأول على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي 1-صفر والثاني على ضيفه ليل الفرنسي 2-1 الثلاثاء، في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة.

وتصدر فالنسيا ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة متساويا مع وصيفه تشلسي، فيما تراجع أياكس للمركز الثالث وانتقل للمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ". أما ليل فتذيل الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام، فاجأ فالنسيا مضيفه بافتتاح التسجيل بفضل تمريرة في العمق من فيران توريس إلى المهاجم رودريغو مورينو الذي لم يكن أمامه سوى خداع الحارس الكاميروني أندري أونانا بتسديدة بيمناه (ق24).

وثأر فالنسيا، الذي خسر ذهابا على أرضه أمام أياكس بثلاثية نظيفة، من مضيفه الذي كان يحتاج إلى التعادل للتأهل.

وعلى ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن، افتتح تشلسي التسجيل أمام ضيفه ليل بعد لعبة مشتركة واختراق داخل المنطقة للبرازيلي وليان وتمريرة أرضية، حولها المهاجم الشاب تامي أبراهام (22 عاما) بكعب قدمه داخل الشباك (ق19)، مسجلا هدفه الثاني هذا الموسم في المسابقة القارية.

ووجد تشلسي نفسه في مقعد المتأهل بعدما نجح في تسجيل الهدف الثاني عبر رأسية قوية لمدافعه الاسباني سيزار اسبيليكويتا اثر ركلة ركنية (ق35).

وقلص ليل الفارق عبر المهاجم المخضرم لوا ريمي بعد تسديدة بيسراه اصطدمت بالعارضة وخدعت الحارس الاسباني كيبا اريسابالاغا (ق78).

وجدد النادي اللندني فوزه على ليل الذي خسر ذهابا بين جمهوره 1-2.

برشلونة يهدي دورتموند بطاقة العبور على حساب الإنتر

وقدم برشلونة الإسباني هدية ثمينة لبوروسيا دورتموند الألماني ووضعه في الدور ثمن النهائي لمسابقة نفسها، وذلك بفوزه على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي 2-1 الثلاثاء في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.

وأفاد دورتموند من هذه الهدية على أكمل وجه بفوزه على ضيفه سلافيا براغ التشيكي 2-1، حارما الإنتر من بلوغ ثمن النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012 بعد أن تقدم الى المركز الثاني بعشر نقاط مقابل سبع لفريق المدرب أنتونيو كونتي، فيما أنهى برشلونة الذي كان ضامنا تأهله والصدارة، دور المجموعات بـ14 نقطة.

ويدين برشلونة بفوزه الى الشاب أنسو فاتي، الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 87 بعد ثوان معدودة على دخوله أرضية الملعب، بعد أن كان فريقه السباق إلى التسجيل عبر الشاب الآخر كارليس بيريز (ق23) قبل أن يعادل البلجيكي روميلو لوكاكو (ق44).

أما بالنسبة للمباراة الثانية، فسجل الإنجليزي جايدون سانشو (ق10) ويوليان براندت (ق61) هدفي دورتموند، وتوماش سوشيك (ق43) هدف سلافيا براغ.