شاهد..مارادونا يبكي ويضحك أنصاره

المصدر: البيان الإلكتروني

أثارت لقطتان للأسطورة دييغو مارادونا الضحك والبكاء، وذلك خلال مباراة جمعت أمس الأحد خيمناسيا لابلاتا، بنادي سينترال كوردوبا ضمن منافسات الدوري الأرجنتيني لكرة القدم.

وأثار مارادونا، الذي يشرف حالياً على تدريب خيمناسيا، ضحك الجماهير عندما ضيع أحد لاعبي فريقه هدفا محققا، حيث ظهر ابن الـ59 عاما وهو يمسك رأسه تحسراً على ضياع الفرصة، لكنه فقد توازنه وسقط بشكل طريف بالقرب من دكة البدلاء.

وبعد نهاية المباراة، ظهر مارادونا في لقطة أخرى، ولكن هذه المرة كان المشهد مؤثراً، حيث لم يتمالك الأسطورة الأرجنتيني دموعه خلال إدلائه بتصريح لإحدى القنوات المحلية، وأجهش بالبكاء.

وانتهت المباراة بفوز نادي خيمناسيا بهدفين مقابل هدف واحد، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ21 في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل، توقف رصيد سينترال كوردوبا عند 16 نقطة في المركز الـ18.

يذكر أن مارادونا، استلم مسؤولية تدريب خيمناسيا مطلع سبتمبر الماضي، عندما كان الفريق يحتل المركز الأخير في الدوري المحلي الذي يضم 24 فريقا، قبل أن يسهم في صعوده إلى المركز الـ21.