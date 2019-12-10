ميلان ونابولي يتنافسان على ضم إبراهيموفيتش

المصدر: (د ب أ)

رفض النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش عرضا من بولونيا في ظل رغبته في العودة إلى الدوري الإيطالي بعد تجربة احترافية في أمريكا مع لوس أنجليس جالاكسي.

وقال والتر ساباتيني مدير الكرة في بولونيا "كانت هناك إمكانية جيدة، لكن ابراهيموفيتش لن ينضم إلى بولونيا".

وأضاف "ليس مسألة مال (الرئيس جوي) سابوتو كان مستعدا للتفاوض، لكن اللاعب لديه خيارا آخر".

وابدى ميلان رغبته في استعادة المهاجم السويدي الذي لعب في صفوفه بين عامي 2010 و2012 في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لتقارير صحفية فإن نابولي أيضا يرغب في إجراء محادثات تستهدف التعاقد مع إبراهيموفيتش.

وقال إبراهيموفيتش الاسبوع الماضي إنه يفكر بشأن العودة إلى الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد قضاء موسمين في الولايات المتحدة.

وأضاف في مقابلة مع مجلة "جي كيو" الشهرية "سأنضم إلى الفريق الذي يريد أن يفوز مجددا، وأن يجدد تاريخه، الفريق الذي يريد تحدي الجميع. بهذه الطريقة فقط، سأجد الدافع الذي احتاجه لمفاجأتكم من جديد."

وأضاف "كلاعب كرة قدم، لا يتوقف الأمر بالنسبة لي فقط على اختيار الفريق، وإنما هناك عوامل أخرى تكون في الاعتبار، منها عائلتي. سأراكم قريبا في إيطاليا."