نبأ سار من كلوب بشأن محمد صلاح

المصدر: البيان الإلكتروني

أشاد المدرب الألماني، يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، بمستوى النجم المصري، محمد صلاح، الذي خاض مباراته رقم 100 في الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب عقب المباراة: "صلاح كان قوي حقا. هو تعرض للإصابة منذ فترة طويلة، لكنه الآن يقدم 100 بالمئة من مستواه"، معلنا انتهاء الأزمة البدنية التي ضربت النجم المصري في الفترة الأخيرة ، وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل.

وتألق صلاح العائد للمشاركة الأساسية مع "الريدز" في الفوز 3-0 على بورنموث، السبت، بالجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل هدفا رائعا وصنع آخر بالكعب للاعب الوسط نابي كيتا.

وقال كلوب في تصريحات صحفية: "كانت هناك مستويات فردية رائعة في المباراة، مثل نابي كيتا، كان عظيماً، ومحمد صلاح كان قوياً بشكل مطلق".

وواصل: "لقد تعرض صلاح لكدمة منذ وقت طويل، ولكن الأمور تتحسن معه من لقاء إلى آخر، يبدو الآن أنه جاهز بنسبة 100%".

وغاب صلاح عن لقاء ليفربول السابق ضد إيفرتون، الذي انتهى بنتيجة 5-2 لـ"الريدز"، ما أثار التكهنات حول تخوف المدرب الألماني من تفاقم إصابته في الكاحل.