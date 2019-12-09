جماهير يوفنتوس تطالب بإقالة ساري بسبب رونالدو

المصدر: البيان الإلكتروني

طالبت جماهير فريق يوفنتوس الإيطالي بإقالة المدرب ماوريسيو ساري بسبب النجم كريستيانو رونالدو.

وسيطرت حالة من الغضب العارم على المشجعين بعد الهزيمة من لاتسيو، بثلاثة أهداف مقابل هدف .

وقال أحد المشجعين: "لا يستخدم ساري نقاط قوة رونالدو، لابد من إقالته"، بينما قال آخر: "لابد من إقالة ساري والحصول على توقيع بوكيتينو، ساري لا يستحق رونالدو".

أما مشجع آخر فقال: "إقالة ساري حتمية.. إنه يدمر رونالدو"، وفقا لصحيفة "آس" الاسبانية.

ويعتمد ساري في طريقته على خطة لعب 4-3-3، ويستخدم مهاجماً واحداً فقط، ولا يجد ساري مجالاً أن يلعب الثلاثي هيغوايين ورونالدو وديبالا في وقت واحد.

وتحدثت تقارير صحفية عن سوء العلاقة بين رونالدو وساري، بعد قرار الأخير استبدال مهاجمه الفذ خلال آخر لقاءين ليوفنتوس، فيما ذهبت صحف إيطالية إلى أن رونالدو سب ساري لحظة خروجه من الملعب في لقاء ميلان الأخير.وفقا لسكاي نيوز.

وتعد هذه هي الخسارة الأولى ليوفنتوس في مسابقة الدوري الإيطالي، ليتراجع الفريق إلى المركز الثاني ويتجمد رصيده عند 36 نقطة، خلف إنتر ميلانو المتصدر برصيد 38 نقطة.

ولجأ أنصار يوفنتوس للمطالبة برحيل ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق بعد الهزيمة، خاصة أن الفريق لا يقدم مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة.