يوفنتوس يتجرع أول هزيمة في الكالتشيو هذا الموسم

المصدر: أ ف ب

ألحق لاتسيو الخسارة الأولى هذا الموسم بيوفنتوس حامل اللقب في الأعوام الثمانية الأخيرة عندما تغلب عليه 3-1، أمس السبت على الملعب الأولمبي في روما في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقلب لاتسيو الطاولة على فريق السيدة العجوز، حيث حول تخلفه بهدف للبرتغالي كريستيانو رونالدو (ق23)، إلى فوز بثلاثية تناوب على تسجيلها البرازيلي لويز فيليبي (ق45+1) والصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (ق74) والإكوادوري فيليبي كايسيدو (ق90+5)، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط خلف يوفنتوس الثاني وخمس خلف إنتر ميلان المتصدر.