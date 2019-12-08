«سيتي جروب».. نجاح إماراتي عابر للقارات

المصدر: دبي - زياد فؤاد

واصلت المجموعة الإماراتية «سيتي جروب»، المالكة لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، نجاحاتها في الانتشار حول العالم، والاستحواذ على أكبر الأندية في قارات العالم، بهدف التوسع، ونشر مفاهيم كرة القدم العالمية، ونموذج النجاح الإداري الإماراتي في شتى بقاع الأرض.

وأصبحت «سيتي جروب» تمتلك النسبة الكبرى من أسهم 8 أندية في 5 قارات، وكان آخر عنقود المجموعة، الاستحواذ على 65% من أسهم مومباي الهندي، ذلك النادي الشهير في الدوري الصاعد بقوة في سماء الكرة الآسيوية أخيراً.

والنادي الهندي ليس الوحيد في آسيا المملوك للمجموعة، فمن قبل استحوذت على 87% من أسهم نادي سيشوان جيونو الصيني، وكذلك تملك المجموعة 20% من أسهم نادي يوكوهاما إف سي مارينوس الياباني.

ومن قارة آسيا إلى أستراليا، حيث تملك المجموعة نادي ملبورن بالكامل بنسبة استحواذ 100%، وفي قارة أوروبا، إضافة إلى العملاق مانشستر سيتي المملوك بالكامل للمجموعة، هناك نادي جيرونا الإسباني، وتسحوذ سيتي جروب على 44% من أسهمه.

ولم تقف المجموعة عند حد آسيا وأوروبا، حيث تمتلك في أمريكا الجنوبية نادي أتلتيكو توركي الأوروغواياني، بنسبة استحواذ 100%، إضافة إلى امتلاك نادي نيويورك سيتي الأمريكي بالنسبة ذاتها، هذا بخلاف المدارس والأكاديميات التابعة للمجموعة التي تمثل روافد لضخ المواهب للأندية حول العالم.